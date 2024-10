Russell al via i festeggiamenti L’istituto compie quarant’anni

(Di domenica 6 ottobre 2024)40 annisuperioredi Guastalla. La scuola era già attiva negli anni precedenti, come distaccamento dell’Einaudi di Correggio. Ma dal 1984 divenne sede autonoma, dopo il grande impegno degli studenti dei corsi precedenti, che avevano lottato per ottenere la tanto attesa autonomia. Ora ilè attivo accanto alCarrara e al Cfp, creando un polo didattico di primo livello. Le celebrazioni per il quarantennale delsono previste nell’arco dell’intero anno scolastico, fino a giugno. Un programma iniziato ieri mattina con la presentazione degli eventi che formano il calendario, in una scuola frequentata da 1.160 studenti di tutta la Bassa Reggiana. (Ilrestodelcarlino)