Berlinguer Andreotti Craxi | il santo il diavolo e il brigante

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ma è possibile che della storia della Repubblica italiana, l’unicoche si salvi e sia venerato ancora oggi sia Enrico? Sbrigato l’ossequio ad Alcide De Gasperi, e ad Aldo Moro assassinato, l’unico leader politico a cui si dedicano saggi e agiografie, film in uscita, documentari ed elegie è il segretario del Pci, che non è mai stato al governo del Paese e ha guidato i comunisti per dodici anni. Spariscono tutti,e Fanfani,e Nenni, Saragat e Togliatti, La Malfa e Pannella, Spadolini e Malagodi, i capi dello stato e del governo. Al più le menti più libere confrontanoe Giorgio Almirante, come Antonio Padellaro che rese onore ai due opposti capi dell’opposizione e ai loro rapporti furtivi. (Panorama)