Incidente in A1 tra Firenze sud e Incisa | ferito un operaio di 21 anni

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bagno a Ripoli, 4 ottobre 2024 - Bruttosull’A1 questa mattina poco dopo le 8. Si è verificato tra le uscite diSud e-Reggello all’altezza dell’Autogrill in direzione Roma. Lo scontro è avvenuto tra un tir e un furgone. Dalle prime ricostruzioni, pare che il camion abbia sbandato sulla corsia di uscita dell’area di servizio prendendo in pieno il furgoncino della Amplia, ditta che lavora per Autostrade per l’Italia impegnata nel cantiere della terza corsia. Il mezzo è stato schiacciato nella parte frontale. Rimastoil conducente, un giovane di 21, trasportato in ambulanza al vicino ospedale di Ponte a Niccheri sfruttando l’uscita sul retro dell’area di servizio in modo da accelerare i tempi, passando per l’abitato di Antella. L’uomo non sarebbe in condizioni gravi, avrebbe riportato solo alcune lesioni a causa dell’impatto.