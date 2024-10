Nadia Mayer di Casa a Prima Vista ricoverata | le sue condizioni e il video dall' ospedale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Ida in ospedale. L'instancabile agente immobiliare di Casa a Prima Vista, il programma che su Real Time batte ogni record di share, è stata costretta a uno stop, a fermarsi. Tutta colpa di un malanno che l'ha colpita negli ultimi giorni. Si tratterebbe di un principio di polmonite come la stessa Ida ha fatto sapere attraverso i social. La protagonista di Casa a Prima Vista ha infatti pubblicato un post sul suo profilo in cui ha spiegato la sua assenza negli ultimi giorni proprio dai social. Ecco le sue parole: "Buongiorno a tutti; purtroppo non sono in un bel posto. Sono all'ospedale perché ho avuto un principio di polmonite e mi stanno rigirando con tutta una serie di analisi. Ho gli aghi qua che mi fanno malissimo, però è per stare meglio", ha affermato.