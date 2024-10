Non sono stata io a far cadere Rossana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Per quanto riguarda i soldi (il riferimento è ai prelievi, uno di 800 euro e altri due di 600 euro),colpevole. Li ho presi senza il consenso della signora e utilizzando il bancomat a sua insaputa". I soldi, una ossessione, come quella per le slot. Avere denaro sempre da spendere alle macchinette in modo compulsivo. Ha rubato denaro al compagno di sua madre (4mila euro), al titolare del bar dove faceva le pulizie: 200, 300 euro. Ha litigato con il suo compagno. Questa ossessione per i soldi, un vizio, si chiama ludopatia. Ma quando i pm, Marchisio e Schininà, le fanno presente il secondo capo d’accusa, quello di omicidio, cui è chiamata a rispondere, Krystyna Mykhalchuk, 27 anni, ucraina, mamma di una bambina avuta dal suo compagno, un operaio romeno, afferma: "Io non ho fatto nulla. Nonio, non ècolpa mia: non ero li con lei".