Impresa al Maradona da Como ci credono | La truppa di Fabregas vuole farsi trovare pronta anche qui dopo aver battuto Atalanta e Verona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)le vittorie contro, ildicerca continuità alprima della pausa per le Nazionali. Ilsi prepara a vivere un’importante sfida al, dove venerdì sera affronterà il Napoli nella sua ultima partita prima della pausa per le Nazionali.una partenza di stagione altalenante, i lariani hanno trovato slancio grazie a due vittorie consecutive: prima contro l’e poi contro il. Questi risultati hanno acceso l’entusiasmo tra i tifosi e la squadra, che spera di compiere un’altrain casa dei partenopei. Secondo il portale Tuttocalcio, il morale è alto: “Due indizi fanno una prova. Le vittorie controsono stati ottimi certificati di crescita per il. La squadra guidata da Cescper l’importante incontro contro il Napoli”.