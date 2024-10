Camorra | preso a Ibiza latitante del clan Mazzarella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Napoli, 02 ott. - (Adnkronos) - dallo scorso luglio, uomo del clan era ai domiciliari in Spagna per traffico di droga e deve rispondere dello stesso reato in Italia. Personale della Comisaria de, su impulso del personale del Servizio Centrale Operativo in missione a Madrid, ha arrestato Gennaro Izzo, 31 anni, destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 29 luglio su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Izzo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito di traffico di droga per conto del clan Giuliano-, era irreperibile dal 10 luglio.