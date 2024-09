Sicilia l’emergenza siccità si aggrava | nel centro e nell’ovest dell’Isola la situazione è drammatica

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 30 settembre 2024) In alcune parti della(Caltanissetta ed Enna in primis) laè davvero un’emergenza: la disperazione dei cittadini. Lacentrale sta vivendo una delle sue peggiori crisi idriche degli ultimi anni. La lunga e intensaha portato a unainsostenibile per i cittadini di Caltanissetta ed Enna, dove le proteste si stanno moltiplicando. A Caltanissetta, un intero quartiere è rimasto senza acqua per più di 50 giorni, spingendo alcuni residenti alla drastica decisione di voler stracciare le bollette dell’acqua in segno di protesta. In alcune zone, l’acqua arriva solo ogni due settimane e, nelle aree più fortunate, ogni settimana ma solo per poche ore. Questa grave carenza sta causando disperazione tra la popolazione che chiede interventi urgenti alle istituzioni a tutti i livelli.