Nuovi fondi contro gli allagamenti

(Di sabato 28 settembre 2024) Alluvioni, dalla Regioneper la prevenzione: 500mila eur, messi a disposizione in seno a un assestamento di bilancio, e che saranno assegnati metà al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e metà al Consorzio est Ticino Villoresi, competente per gli interventi nella Martesana devastata dalle esondazioni di maggio. Ial Villoresi saranno impiegati, in questa fase e principalmente, a un massiccio ciclo di interventi di manutenzione ordinaria sulle sponde, dal taglio della vegetazione ai consolidamenti e al ripristino della strumentazione idrometrica danneggiata. Contestualmente proseguono, già finanziati e in alcuni casi in attesa di ulteriori rifinanziamenti, i lavori per il completamento, nel più breve tempo possibile, delle nuove vasche di laminazione d’area, cui è affidato il compiuto di arginare gli effetti potenzialmente devastanti di nuove alluvioni.