Le giornate del Patrimonio Va in scena la cultura

(Di sabato 28 settembre 2024) Per leeuropee delsi va alla scoperta dei luoghi dell’arte e delladi Cesena. L’appuntamento è per oggi e domani e il tema dell’European Heritage Days è ‘in cammino’. Nel dettaglio, oggi e domani in Biblioteca Malatestiana si terranno visite notturne gratuite alla scoperta dell’Aula del Nuti. È necessario prenotarsi allo 0547 610892 oppure scrivere a [email protected] . Per l’occasione tornano ad aprirsi le porte della Casa Museo Renato Serra (viale Giosuè Carducci, 29) con visite guidate a cura degli studenti dell’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’ alla scoperta dell’illustre cesenate e della sua casa. Sono previste letture di Lorenzo Pieri e brani musicali del quartetto di sax del Conservatorio Maderna.