Galbiate il mistero delle 500 pecore morte sul Barro | svolti nuovi accertamenti Tutte le ipotesi

(Di sabato 28 settembre 2024)(Lecco), 28 settembre 2024 –per risolvere ilcinquecentoe capreuna dopo l'altra sul monte. Ieri mattina i veterinari di Ats Brianza e dell'Istituto zooprofilattico di Sondrio che si stanno occupando degli, hanno compiuto un nuovo sopralluogo nell'allevamento di Molteno di Mauro Farina, il pastore di 36 anni a cui apparteneva il gregge sterminato. Hanno effettuato prelievi sui capi sopravvissuti alla mattanza per poter svolgerecontroanalisi da confrontare con il risultato degli esami sugli animali morti. Per l'esito ci vorranno giorni, forse settimane, perché i tecnici di laboratorio non hanno elementi cu cosa cercare. LeAl momento l'più accreditata resta quella dell'avvelenamento di massa. Non si conoscono però ancora né l'eventuale sostanza utilizzata, né le modalità.