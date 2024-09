Dybala infortunio in Roma-Athletic Bilbao | come sta ultime news

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – La, dopo il pareggio interno contro l’nell’esordio in Europa League, deve fare i conti con i problemi fisici accusati nella gara con gli spagnoli. Pauloha accusato l’indurimento al flessore sinistro. L’attaccante giallorosso ha svolto questa mattina gli esami da cui è risultato che si tratta solo di un affaticamento. Scongiurata quindi la lesione, anche se nelle prossime ore verranno svolti ulteriori esami vista anche la storia clinica del giocatore. Allarme rientrato anche per l’esterno giallorosso Zeki Celik: anche per lui gli esami di oggi hanno scongiurato ogni tipo di problema e si è trattato solo di uno stop precauzionale.insta,seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .