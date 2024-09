Sport in tv oggi mercoledì 25 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024)25, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sui Mondiali di ciclismo su strada con il Team Relay mixed. L’Italia, sulla spinta di Filippo Ganna, Edoardo Affini ed di Elisa Longo Borghini punta al metallo più pregiato. Nelle prime ore del mattino italiani da notare l’esordio di Matteo Berrettini nel torneo di Tokyo, al pari di Luciano Darderi. La campagna asiatica sarà portata avanti a Pechino con il torneo WTA. Primo turno per Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.