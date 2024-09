Rachelina Ambrosini a 66 anni dalla Traslazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 28 settembre alle ore 19:00 presso la Chiesa di Santa Maria e Sant’ Alessio a Venticano, verrà celebrata una Santa Messa in occasione della ricorrenza del 66°versario delladi. Nata il 2 luglio 1925, giorno della Madonna delle Grazie,, figlia del Dottor Albertoe di donna Filomena Sordillo, ha vissuto intensamente fino al compimento dei suoi 16. Amata e benvoluta da tutti nella sua allora nota Campanarello,conduce uno stile di vita dedito al prossimo ed al servizio degli ultimi, ricordandosi di far nascere ogni giorno sul suo comodino Gesù Bambino, nostro Signore, per il quale non si stancherà mai di pregare. Nonostante una vita piena di agi, il suo vestito preferito era il grembiule e la sua migliore amica una ragazza albanese.