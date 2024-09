Fiumicino furto sul lungomare | rubati 6 bagagli a dei turisti americani

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – “Sono statia deisul“. La segnalazione è arrivata da una cittadina che scrive “Ho trovato uno di questi 6al Vecchio faro, completamente aperto col contenuto sparso tra gli scogli. Lo sto restituendo alla proprietaria che mi comunica che le sono statidall’auto mentre stava pranzando”. Alla segnalazione segue l’appello per ritrovare le altre valige: “Chiedo a chi possa aver trovato gli altri 5di contattarmi se li individuasse. Non hanno cose di valore, ma lavori in ceramica per un corso che questa signora segue da studente e dei libri di arte. Davvero un brutto biglietto da visita pere per l’Italia in genere. Potete contattarmi a [email protected] “.