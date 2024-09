Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 22 settembre 2024) Un buongustaio, ma di carne umana, liberato dal carcere e spedito ina combattere, in prima linea, dal presidente. IlDmitri Malyshev èto ieri a, come riferiscono alcuni giornali locali, ma non espierà la sua pena detentiva di 25 anni per aver ucciso, smembrato e cucinato un uomo, sullo sfondo di una lite omofobica, per poi friggere ilprima di mangiarlo. Ilto a Volgograd perché ferito al fronte Originario di Volgograd, Dmitri Malyshev , condannato a 25 anni di carcere per omicidio e cannibalismo e graziato dal presidenteVladimirperché ha combattuto nella guerra in, èto nella sua città natale dopo essere stato ferito.