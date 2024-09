Villaggio Giardino la denuncia | Mi hanno rubato i pezzi dell’auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Iltorna a far parlare di sé a causa di uno spiacevole episodio avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, quando un’automobile parcheggiata in via Cannizzaro nei pressi dell’intersezione con via Einstein è stata presa di mira dai ladri, cheletteralmente spogliato la parte anteriore del veicolo. La vettura, un’Audi A4, è stata ritrovata al risveglio dal proprietario, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. "Quando ho visto in che condizioni avevano lasciato la macchina – racconta il proprietario, Emanuele Stranieri – non potevo crederci: i malviventiportato via i fari anteriori, il paraurti, la griglia anteriore e le prese d’aria. Inoltre, il vetro del finestrino dal lato conducente era stato ridotto in frantumi per smontare e rubare il volante. Approssimativamente, parliamo di un danno non inferiore ai 5.000 euro".