Verso Juventus-Napoli la sfida tabù per i partenopei!

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La scoppola dell’esordio (3-0 dal Verona al ‘Bentegodi’) è stata presto annullata da un tris di vittorie che ha portato ilad essere subito protagonista della serie A. Del resto l’ingaggio di un tecnico vincente come Antonio Conte aveva questo obiettivo da parte del club partenopeo, reduce da una stagione allucinante dopo quella straordinaria dello scudetto. I tre successi di fila con Bologna, Parma e Cagliari, ha ufficialmente sancito che la compagine campana quest’anno può assolutamente essere protagonista. Ora però arriva il primo, grande esame. Lukaku e compagni sono infatti attesi dal super match in casa dellae per le quote serie A è unaavvincente e sul filo dell’equilibrio: il successo bianconero è al momento a 2.20 contro il 3.40 di quello napoletano, mentre il pareggio è a 3.35.