Rombano i motori del gran premio Nuvolari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Appuntamento imperdibile, domenica 22 settembre, per gli appassionati di auto storiche. Verso le 9.45 del mattino (dopo Faenza e Cotignola), le piazze di Lugo sarà invasa dalle oltre trecento vetture che prenderanno parte alla 34esima edizione del, una delle più importanti manifestazioni dedicate alle auto storiche al mondo, in partenza domani, giovedì 19, da piazza Sordello di Mantova con le verifiche sportive e tecniche ante gara. L’itinerario di 1.100 km sarà percorso in tre tappe che porteranno i trecento equipaggi provenienti dai cinque diversi continenti ad attraversare strade e paesi di quattro regioni, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Toscana.