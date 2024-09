Lo sportello orientamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sostegno eal lavoro. È possibile trovarli al Red corner, lodie accompagnamento al lavoro di Afol Metropolitana aperto oggi al Centro Milano Donna del Municipio 6 in viale Faenza 29 a Milano. Lo spazio, aperto il mercoledì mattina su appuntamento, offre servizi specialistici per le persone che cercano un’occupazione, attraverso la valutazione delle caratteristiche e competenze di ciascuno, trovando il percorso più adatto: dall’aggiornamento professionale alla ricerca delle opportunità di lavoro. Un’attenzione particolare è rivolta ai bisogni delle donne in tema di lavoro e formazione, in sinergia con i servizi che già offre il Centro Milano Donna, gestito dalla onlus Telefono Donna. Per informazioni è possibile scrivere a cmd.milano@afolmet.it.