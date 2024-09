Assessore di González a Usa | ' Cancellate le licenze di Chevron'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) La principale coalizione di opposizione del Venezuela, la Piattaforma unitaria democratica (Pud), ha invitato gli Stati Uniti a cancellare leche consentono ae ad altre società energetiche Usa di operare nel paese sudamericano. L'appello è arrivato dal "principale consigliere politico di EdmundoUrrutia", a detta della televisione Ntn24, ovvero Rafael de la Cruz, che ha rappresentato la Pud alle presidenziali del 28 luglio in Venezuela. "Vogliamo che vengano: sono un'ancora di salvezza per il regime", ha dichiarato De la Cruz durante una tavola rotonda organizzata dal Council of the Americas (As/Coa), organizzazione statunitense il cui obiettivo dichiarato è promuovere il libero scambio e l'apertura dei mercati in tutte le Americhe. "Vogliamo che tutte le compagnie petrolifere vadano in Venezuela.