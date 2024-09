Prezzi delle case in aumento in Italia | le città dove crescono di più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 13 settembre 2024) Segnali di ripresa da parte del mercato immobiliare in, dopo una lunga fase di difficoltà dovuta principalmente al costo del denaro. Gli ultimi dati danno il settore primo per crescita in tutta Europa, segno di unnettospese deglini per l’acquisto o l’affitto di una nuova abitazione nell’ultimo periodo. Questo però ha portato anche a una crescita dei. Un grande aiuto al settore è arrivato il 12 settembre dalla decisione della Banca centrale europea di tagliare di 25 punti base i tassi di interesse sui prestiti. L’immobiliare si sviluppa quasi esclusivamente grazie ai mutui e molte famiglie hanno rimandato l’acquisto di una casa proprio per gli alti costi legati agli interessi, ora in calo.