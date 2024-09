Carabinieri Como avvicendamenti al comando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 –di ufficiali alprovinciale deidi. Il Maggiore Pierluigi Mascolo, 45 anni, è il nuovo comandante della Compagnia di. Proviene da Follonica, dove ha ricoperto per quattro anni il ruolo di comandante di Compagnia, ma alle spalle ha anche un breve periodo a, incarichi in Sicilia, alla Compagnia di Lercara e poi di Cefalù, e successivamente ad Aprilia, oltre a una parentesi all’estero nell’ambito delle missioni di pace in Kosovo e Bosnia Erzegovina. Il Tenente Pietro Di Gregoli, 56 anni, ha assunto ildel Nucleo Investigativo: anche lui proviene da Follonica, dove comandava il Nucleo Operativo Radiomobile. In precedenza ha lavorato a lungo al Ris di Messina, in qualità di dattiloscopista e operatore Afis. Ha inoltre prestato servizio a Pozzuoli e Bacoli in Campania, e a Milazzo in Sicilia.