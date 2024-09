Promozione Biagio Nazzaro Chiaravalle torna Tommaso Gabrielloni | Voglio chiudere la carriera sfidando Jesina Moie Vallesina e Marina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il bomber, classe 1982, è fratello maggiore di Alessandro del Como: “Torno aper l’affetto e la stima verso il mister Bedetti, il suo vice Petrucci e il ds Gianangeli, un modo romantico di dire addio al calcio giocando con lae affrontando le ‘mie’, 11 settembre 2024 –alla. L’attaccante classe 1982 ex, Osimana e Fabriano, fratello del più noto Alessandro capitano del Como in Serie A,a far parte della squadratta dopo le due esperienze del 2007-2008 e del periodo tra il 2013 e il 2016. “Credo – spiega Tommy – di poter dare il mio contributo con esperienza e astuzia sotto porta. Posso essere di supporto per la crescita dei giovani.