Napoli Spinazzola | Pronti per Cagliari Lukaku sposta gli equilibri della squadra

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 - Nel contesto di un mercato deluxe da 149 milioni, il ruolo di 'brutto anatroccolo' se l'è preso Leonardo, arrivato a parametro zero dopo la fine fisiologicasua avventura alla Roma. In realtà, vista da un'altra prospettiva, l'affare è stato di quelli grossi per il, che si è regalato un esterno molto duttile e valido, e per lo stesso giocatore, chiamato a giocarsi una chance importante in carriera, forse l'ultima, dopo gli stop imposti da diversi problemi fisici. Finora il bilancio, seppur estremamente parziale, è positivo: 182' in campo, spalmati in 4 presenze tra campionato e Coppa Italia, con già un assist a referto. Numeri incoraggianti ma da confermare nell'arco di una stagione appena alle prime battute, come da consapevolezza piena del diretto interessato, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc.