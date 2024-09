Mani pulite fu un carnevale in senso stretto | una trasgressione regolata

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) All’apogeo diil procuratore Borrelli si lasciò sfuggire una frase che era, allo stesso tempo, trasparente come uno slogan pubblicitario e enigmatica come il motto in calce a un emblema barocco: “Quando la gente ci applaude, applaude sé stessa”. Molti, negli anni, hanno tentato di decifrarla. Il sociologo Pier Paolo Giglioli (Rituali di degradazione, Il Mulino) vi avvertì un’eco dell’idea di Durkheim secondo cui, nella religione, la società adora sé stessa. In anni più vicini a noi, Giovanni Orsina (La democrazia del narcisismo, Marsilio) l’ha interpretata alla luce delle teorie di Elias Canetti: quello di Borrelli era il grido di una “muta di caccia” (al cinghiale Craxi, nella fattispecie) consapevole di richiamare attorno a sé una massa dispersa e irrequieta. Oggi il magistrato Luigi Cavallaro (Il processo, Rubbettino) propone una terza lettura.