Incidente choc sulla statale | 80enne guida contromano poi l’impatto e la tragedia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gravissimostradale. Un conducente di un piccolo furgone hatoe si è schiantato contro un camion, provocando la sua morte. Troppo violento lo schianto tra i due mezzi, che non ha dato scampo all’uomo, che per cause in corso di accertamento ha sbagliato a percorrere la strada ritrovando davanti a sé diversi mezzi. L’non ha dato alcuna speranza di sopravvivenza al conducente del furgoncino, la cuigli è risultata fatale. La morte è sopraggiunta praticamente sul colpo, infatti tutte le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari del 118 sono risultate inutili a salvargli la vita. Inevitabili i disagi anche alla viabilità.