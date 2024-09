Totò Schillaci e il tumore dall’ospedale di Palermo il nuovo comunicato sull’ex calciatore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Da lunedì 9 settembreha messo in apprensione il mondo del calcio e la città diche non ha più lasciato dopo la sua carriera con le maglie di Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata, in Giappone. Le sue condizioni sono peggiorate qualche giorno fa e ieri il quadro clinico era grave, avevano fanno sapere dal reparto di Pneumologia del Civico diha subito già due interventi per unal colon. La malattia che due anni fa credeva di aver sconfitto, è tornata, rendendo necessario il suo ricovero. Tutti, fra le stanze e i corridoi, sanno che c’è un degente illustre. Ieri un gruppo di tifosi non ha voluto fare mancare il proprio sostegno all’ex attaccante, radunandosi davanti al reparto dove è ricoverato. “Gravi condizioni”.