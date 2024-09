Grazie alle loro dimensioni over sono l’accessorio perfetto per il giorno ma anche per gli ultimi weekend fuoriporta

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le vacanze, è vero,ormai solo un ricordo. Eppure le temperature miti di settembreancora perfette per qualcheal mare, al lago o in campagna. Impossibile resistere alla tentazione di fuggire dalla città per qualchequando si stacca dall’ufficio per un po’. Ed è proprio con questo proposito di sfruttare al massimo la fine dell’estate che bisognerebbe fare il primo shopping della nuova stagione puntando sulle borsesize autunno 2024. Il bello di queste day bag dextra large è che, oltre a contenere tutto ciò che serve per le giornate di lavoro fuori casa, postrasformarsi in un attimo in piccole borse da viaggio. Ideali a contenere un bagaglio leggero per due o tre giorni in trasferta, a seconda delle esigenze.