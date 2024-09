Astro Bot è attualmente il gioco del 2024 con la media voto più alta su Metacritic

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 5 settembre 2024)Bot è ilcon lavolto piùdelfino a questo momento su, certificando di conseguenza l’accoglienza a dir poco calorosa che la stampa specializzata ha riservato alla nuova esclusiva PS5. Come abbiamo visto con l’articolo dedicato ai voti stellari delle recensioni, il colorato platform di Team Asobi presenta al momento della stesura di questo articolo unadi 94 in seguito a 100 recensioni registrate sul noto aggregatore di voti. E proprio questa valutazione rendeBot ilstandalone più votato dell’anno, superato infatti esclusivamente da Elden Ring: Shadow of the Erdtree, apprezzata espansione del celeberrimodi FromSofware contraddistinta da unadi 95.