Svelato il primo concorrente Nip del Grande Fratello | chi è e dove è già apparso

(Di martedì 3 settembre 2024) Lunedì 16 settembre apriranno i battenti anche della nuova edizione del Grande Fratello, sempre condotta da Alfonso Signorini. In questo periodo stanno trapelando diverse indiscrezioni in merito al cast di concorrenti che varcherà la soglia della porta rossa della casa più spiata d'Italia. Anche quest0anno si è deciso di dare luogo ad un'edizione mixata, che comprende sia personaggi famosi che non. Dopo aver annunciato i nomi dei Vip, che molti hanno criticato reputandoli dei Vip di bassa lega, è emerso anche il nome del primo Nip, ovvero, non famoso. Lui si chiama Michael Castorino e in realtà è un volto già noto nell'ambito televisivo.