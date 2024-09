Peste suina africana in Italia abbattuti 50mila maiali | danni per oltre mezzo miliardo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024) Laavanza in: al momento si contano 24 focolai negli allevamenti domestici e la regione più colpita, con 18 focolai, è la Lombardia. Per il resto si contano 5 focolai in Piemonte e 1 in Emilia Romagna. I numeri sono stati forniti direttamente dal commissario straordinario alla, Giovanni Filippini.50.000sono già statinel tentativo di contenere la diffusione della malattia. La scoperta di nuovi focolai è quasi settimanale. Confagricoltura parla di un danno alla filiera quantificabile indi euro. E l’export di salumi perde fra i 20 e i 30 milioni di euro al mese. Il ruolo del commissario straordinario Il commissario ammette la complessità del momento, ma raccomanda prudenza: “Definirla drammatica è esagerato. È una situazione legata a un’ondata epidemica”, dichiara all’Ansa.