La strana richiesta di Jaguar | Parcheggiate quel modello lontano dagli edifici Altri guai per l’elettrico

(Di martedì 3 settembre 2024) Nuoviper le vetture a trazione elettrica. Questa volta, come riferisce il sito ClubAlfa Automotive, a essere coinvolto è un marchio prestigioso,Land Rover, che dopo aver ricevuto tre richiami di sicurezza ha continuato a monitorare – attraverso il software diagnostico – i casi di guasti alle batterie per il primocompletamente elettrico prodotto dalla casa automobilistica: l’I-Pace, entrato in produzione nel 2018. L’ente americano per la sicurezza automobilistica, infatti, ha chiesto un confronto ain seguito ad alcuni casi di incendi che hanno riguardato questa tipologia di macchine. Il produttore aveva cercato di aumentare la protezione per i proprietari attraverso un nuovo software diagnostico, ma a quanto pare non è bastato. I problemi emersi dopo il confronto con le autorità non sono infatti per nulla trascurabili.