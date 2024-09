Boccia sconfessa Sangiuliano sui rimborsi | cosa sappiamo della vicenda

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024) Da diversi giorni è in corso una polemica tra il Governo, in particolare il ministeroCultura, e l’influencer Maria Rosaria. La donna, apparsa in diversi post su Instagram insieme al titolare del dicastero Gennaro, afferma di essere una sua consigliera per i Grandi Eventi e, in particolare, di aver partecipato all’organizzazione del G7 Cultura che si terrà a Pompei il 19 settembre. Il Governo smentisce la nomina di, sottolineando che l’influencer non sarebbe mai stata pagata dal ministero per l’eventuale lavoro svolto né sarebbe stata rimborsata per i viaggi istituzionali in cui avrebbe seguito il ministro. Oltre alla questione economica però, ci sarebbe anche la possibilità cheabbia avuto accesso a documenti riservati riguardanti l’organizzazione del G7 Cultura.