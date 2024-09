F1 e MotoGP la domenica della Restaurazione! Duello Ferrari-McLaren e dominio di Marc Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) C’è profumo diin questo mese di settembre 2024. Almeno se ci riferiamo al mondo dei motori e allaappena passata agli archivi. Nel giro di poche ore, si sono riviste due situazioni che, per quanto verificatesi a ripetizione in passato, mancavano all’appello da tempo immemore. Partiamo dalla, doveè tornato al successo dopo quasi 3 anni. Il trentunenne catalano ha dominato il Gran Premio d’Aragona in lungo e in largo, sbaragliando il campo come era solito fare all’apogeo del proprio splendore. Si è fatta attendere parecchio la cifra tonda delle 60 affermazioni nella classe regina, ma alfine è stata raggiunta. La decisione di forzare la mano e rompere il contratto con Honda, allo scopo di montare in sella a una Ducati, preferendo una Desmosedici agèe clienti a una RC213V ufficialissima si è rivelata corretta.