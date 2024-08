De Pascale visita la coop Babini e incontra RinnoviAmo Forlì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Mercoledì scorso, il candidato alla presidenza dell’Emilia-Romagna, Michele de, hato alcuneerative sociali di, tra cui la Paolo, accompagnato da Elena Colangelo, consigliera comunale eletta della lista civica ‘’. Tra i momenti centrali della giornata laal Villaggio Mafalda, progetto dellaerativa dedicato all’accoglienza di bambini, adolescenti e madri in difficoltà. Dal 2006, il Villaggio ha sostenuto oltre 150 minori, offrendo loro un ambiente sicuro e un percorso verso una nuova serenità familiare o l’autonomia. Il candidato alle regionali, durante la, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalleerative sociali, evidenziando come questi luoghi siano fondamentali per promuovere una cultura della solidarietà e dell’inclusione.