LIVE Arnaldi-Safiullin 6-2 6-4 3-2 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro mantiene con brividi il break di vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Rovescio lungo di. 15-15 Stavolta sulla seconda èa vincere lo scambio. 15-0 Scambio lungo e dritto in rete di. 3-2tiene anche questo turno di servizio facilmente, nello specifico a zero. 40-0 Comanda da fondoe poi chiude con il dritto alto incrociato. 30-0 Sbaglia la risposta. 15-0 Buona prima di. 3-1, chiude col quinto ace!, quarto ace. 40-40aggredisce con successo la seconda dicon la risposta. 40-30 Ennesimo errore marchiano di, ma c’è da dire che stavolta l’ha provocatocapace di un recupero che lo obbliga a giocare una demivolée difficilissima da controllare, e che infatti finisce molto lontana dal campo.