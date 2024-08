Sei un bast***o Lo sfregio di Cristiano Ronaldo al mito del calcio Rio Ferdinand salta sulla sedia | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A, al di là del talento immenso, non è mai venuta meno una qualità fondamentale: l'incredibile, incrollabile fiducia nei propri mezzi. Anche nei momenti più difficili della sua straordinaria carriera, l'attaccante portoghese che ha scritto record e pagine indimenticabili con la maglia di Manchester United, Real Madrid e Juventus (guidando la sua nazionale al primo storico titolo, l'Europeo del 2016 da infortunato) non ha mai mollato di un centimetro, inseguendo l'obiettivo successivo. Oggi gioca in unminore come quello arabo, è l'uomo-copertina dell'Al Nassr e della Saudi Pro League, ma al di là del fattore commerciale e di marketing ha ancora la fame dei più grandi. Intervistato dall'ex compagna di squadra allo United, l'ex difensore della Nazionale inglese Rio, CR7 ha chiarito di vivere per il gol: "Presto ne farò 900 e, dopo, supererò i 1000.