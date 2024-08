L' incidente che ha sbaragliato la corazzata Emily in Paris su Netflix

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Solitamente a contendersi il traffico d'agosto sono commedie e horror, talvolta anche mescolati. Nel 2024, lo scettro, invece, va a L', un dramma coraleche nasce come thriller, uscito a poca distanza dalla rom-com non priva di comicitĂin. Si tratta di un duello abbastanza inatteso e diverso dal solito, in molti paesi giĂ vinto a favore del primo titolo, in altri affascinante per un testa a testa che si rinnova da giorni. Il titolo che per ora si è guadagnato il maggior favore del pubblico arriva dal Messico e unisce a un mistero e delle indagini su una tragedia collettiva il tono del melodramma.