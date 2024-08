Verona-Juventus Thiago Motta | Si vede l’atteggiamento del gruppo L’equilibrio è importante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Sidel, per pressare l’avversario si prendono dei rischi ma se recuperi palla alto poi puoi finire subito l’azione. Vlahovic l’ha chiusa con un gol. Siamo contenti per il lavoro fatto anche in fase difensiva, tutti i nostri attaccanti hanno aiutato tantissimo rientrando bene. Èavere questo equilibrio tra fase offensiva e difensiva, che ci porta a fare partite come quella di stasera”. Cosìai microfoni di Dazn dopo0-3. Il tecnico juventino ha poi parlato delle prestazioni di due giovanissimi, Mbangula e Savona: “Sono ragazzi forti che hanno grande talento, qualità fisica e mentale. Cerco di aiutarli a metterli nella condizione migliore per entrare in campo, ma alla fine i protagonisti sono loro”.