Denaro passaporto russo e ricatti | ecco come Mosca recluta migliaia di soldati tra i migranti più poveri di Sri Lanka Nepal e Somalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Raggirati con l’inganno, attratti da promesse di ingenti somme di, ricattati e poi, una volta espressa la propria volontà di tornare a casa, minacciati di venire condannati a quindici anni di carcere per diserzione. È il destino che riguarda numerosi lavoratori emigrati in Russia che vengono arruolati nelle file dell’esercito e mandati sul fronte ucraino per combattere. A distanza di mesi dalla cattura, avvenuta nel pieno dei combattimenti sul fronte orientale, la Deutsche Welle è riuscita a intervistare telefonicamente alcuni di loro, ora detenuti in campi per prigionieri di guerra (Pow) in Ucraina occidentale, in condizioni di anonimato e sotto il controllo del personale militare ucraino che si è, però, mantenuto al di fuori della conversazione.