Perché il decreto che fissa i criteri per fotovoltaico e pale eoliche mette d’accordo nelle critiche attivisti e imprese

(Di domenica 25 agosto 2024)speranze di tutti – politica, associazioni, cittadini – ildel governo sulle aree idonee per le rinnovabili avrebbe dovutore fine una volta per tutte alla «sindrome Nimby». L’acronimo sta per «Not in my backyard» («Non nel mio cortile») e viene utilizzato quando una comunità locale protesta contro opere di interesse pubblico realizzate nella propria area di residenza. Almeno a livello teorico, tutti (o quasi) sembrano esseresulla necessità di accelerare l’installazione di pannelli solari e. Eppure, quando l’area scelta per uno di questi progetti si trova a due passi da casa c’è chi storce il naso e si oppone.