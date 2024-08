Basket 3×3 l’Austria soffre ma piega la Serbia e si aggiudica l’Europe Cup! Terzo posto per la Lituania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)vinceCup di3×3 maschile! Nell’arena allestita a Vienna la compagine biancorossa batte laper 18-17 nella finale per il primo, in una sfida equilibrata dall’inizio fino al termine del tempo previsto con i serbi che ci hanno creduto fino all’ultimo. I padroni di casa, spinti dal tifo del pubblico viennese, spingono sull’acceleratore fin da subito (4-1). Lafatica a contenere l’attacco austriaco perfetto anche da oltre l’arco (6-3), con i balcanici che però reagiscono e si portano ad un solo punto di svantaggio (8-7).risponde prontamente e ristabilisce il +3 (10-7), con Stojacic che attacca benissimo il ferro per il -1 (10-9). La sfida rimane sul filo dell’equilibrio (12-11), ma lariesce a mettere la freccia col canestro pesante di Brankovic (12-14).