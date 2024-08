Vannacci | Ritiro la querela se Bersani si scusa pubblicamente Replica al vetriolo dell’ex segretario Pd

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 24 agosto 2024) “Semi chiedela”. Nuova puntata della vicenda giudiziaria che ha visto condannato l’exPd per diffamazione. Per avere definito “coglione” il generaledurante un comizioio alle Festa dell’Unità a proposito delle tesi contenute nel libro “Il mondo al contrario”. Come avevamo documentato, Pierluigi, l’exnazionale del Partito democratico, impugnerà il decreto penale di condanna emesso dal Gip di Ravenna con l’intenzione di andare a processo nella causa intentagli dal generale, oggi europarlamentare della Lega). A dichiararlo ufficialmente lo stesso politico emiliano. “lase” Ora Robertoinfirma di essere disposto a tornare sui suoi passi.