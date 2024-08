The Plucky Squire l’anteprima | andata e ritorno dal regno delle fiabe

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 24 agosto 2024) Quando l’industria degli AAA, o AAAA nel caso di colossali e ambiziose produzioni come l’impareggiabile Skull and Bones, falliscono o semplicemente non riescono più a sorprendere, tocca al settore indie fare la magia. Tirare fuori il coniglio dal cilindro. Sbrogliare il bandolo della matassa. Uccidere il vitello grasso. Ok, non esageriamo, ma la voglia di sorpresa e genuino divertimento, specie in un’estate torrida come quella appena vissuta e un’industria sempre più impantanata in live service che non vanno da nessuna parte, è tangibile. Ed ecco, come un faro nella nebbia, All Possible Futures con il suo primo videogioco. Theè un miracolo. Un autentico miracolo.