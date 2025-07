Trattamenti estetici | quelli che le celeb hanno dichiarato di effettuare per mettere indietro le lancette del tempo

Le star di Hollywood e le icone di stile che ammiriamo sui social non si affidano solo alla fortuna o al DNA: dietro il loro aspetto giovane e radioso ci sono trattamenti estetici di ultima generazione. Ma quali sono i segreti che rendono queste celebrità così eternamente affascinanti? Scopriamo insieme i trattamenti preferiti dalle over 45 più influenti del mondo dello spettacolo.

Tutti i trattamenti estetici da fare (e quando) prima del matrimonio: sì a filler e botulino con attenzione, per tempo, ma anche peeling, biorivitalizzazione & co - Prima del matrimonio, la preparazione estetica è fondamentale per sentirsi radiosi e sicuri. Tra trattamenti come filler, botulino, peeling e biorivitalizzazione, la chiave è pianificare con anticipo.

