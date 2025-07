FABA la startup del raccontastorie per bambini | Volevamo essere portatori di innovazione e di rivoluzione nel Paese in cui stavamo costruendo le nostre famiglie

Faba, la startup del raccontastorie per bambini, nasce dall’idea di rivoluzionare il modo in cui i più piccoli scoprono il mondo. Quattro amici uniscono passione e innovazione per creare un futuro migliore, lontano dagli schermi e immerso nella magia della fantasia. Un progetto che mira a costruire generazioni di sognatori, promuovendo valori autentici e stimolando la creatività. Perché il vero cambiamento parte proprio da qui, nel cuore delle nostre famiglie.

Quattro amici, un nuovo business e la voglia di fare qualcosa di concreto per il futuro dei figli: lontano dagli schermi e in un mondo ricco di fantasia.

La startup di giocattoli per bambini Faba incassa un finanziamento da 4,5 milioni di euro; Quando il giocattolo sotto l'albero di Natale lo mette la startup. «I nostri raccontastorie crescono con i bimbi che li ascoltano; La nuova generazione dei raccontastorie che fanno crescere.

La startup di giocattoli per bambini Faba incassa un finanziamento da 4,5 milioni di euro - Faba, la startup italiana di giocattoli interattivi per bambini (che abbiamo recentemente intervistato qui) ha comunicato la chiusura di un nuovo round di investimento da 4,5 milioni di euro guidato ... Riporta startupitalia.eu

EduTech, il raccontastorie FABA conquista gli investitori - FABA, la startup italiana che opera nel mercato dell’EduTech favorendo l’unione tra smart toys e contenuti audio editoriali dedicati ... Come scrive affaritaliani.it