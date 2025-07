Inquinamento dell’aria e dell’acqua | per i giovani italiani rappresentano la principale minaccia per la salute nei prossimi anni

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua si afferma come la principale minaccia per la salute dei giovani italiani nei prossimi anni. Un’indagine Novartis-AstraRicerche rivela una fiducia elevata nella scienza e nelle prospettive future, alimentando speranze, ma evidenzia anche una scarsa conoscenza sui meccanismi e le conseguenze di un rallentamento degli studi clinici in Italia. È fondamentale colmare questa lacuna per proteggere il nostro domani e garantire un futuro più sicuro.

Un’indagine Novartis-AstraRicerche fotografa il rapporto dei giovani italiani con la scienza e la ricerca clinica: fiducia altissima e speranze per il futuro ma scarsa conoscenza sui meccanismi e sulle conseguenze di un possibile rallentamento degli studi in Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Inquinamento dell’aria e dell’acqua: per i giovani italiani rappresentano la principale minaccia per la salute nei prossimi anni

In questa notizia si parla di: giovani - italiani - inquinamento - aria

Italy Cop 30 Branding Challenge: concorso per giovani designer italiani - L'Italy Cop 30 Branding Challenge è un concorso dedicato ai giovani designer italiani, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e dal Ministero degli Affari esteri, in collaborazione con "Connect4Climate" della Banca mondiale e lo Studio di Architettura Cra - Carlo Ratti Associati.

Dal 2027 divieto all’uso di urea in Pianura Padana Il nuovo Piano Nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria (PNQIA: piano di azione strategico che mira a ridurre l'inquinamento atmosferico in Italia, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea) intro Vai su Facebook

Inquinamento dell’aria e dell’acqua: per i giovani italiani rappresentano la principale minaccia per la salute nei prossimi anni; In Italia la tutela dell’ambiente resta una priorità per i giovani; Classifica qualità dell'aria, ecco i Paesi più inquinati al mondo: dal Ciad alla Nuova Zelanda. La posizione d.

Inquinamento dell’aria e dell’acqua: per i giovani italiani rappresentano la principale minaccia per la salute nei prossimi anni - AstraRicerche fotografa il rapporto dei giovani italiani con la scienza e la ricerca clinica: fiducia altissima e speranze per il futuro ma scarsa conoscenza sui meccanismi e sull ... Riporta vanityfair.it

I giovani italiani credono nella ricerca ma la conoscono poco - Tra i giovani italiani c’è un alto grado di fiducia nella ricerca clinica e nella sua utilità ma c’è una bassa conoscenza su cosa sia e sopratutto sui rischi di un suo rallentamento. Come scrive ansa.it