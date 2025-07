Il Team Europe sbarca in Libia

Il Team Europe è in Libia, pronto a rafforzare la collaborazione e affrontare sfide condivise. Guidato dal commissario Magnus Brunn, rappresenta un passo importante verso soluzioni più efficaci per l’immigrazione e la sicurezza nella regione. Un impegno concreto che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali. Vuoi scoprire di più? Accedi al sito e approfondisci questa importante missione.

Oggi il Team Europe si è rimesso in viaggio, destinazione Libia. La delegazione guidata dal commissario Ue per gli Affari interni e l’Immigrazione, l’austriaco Magnus Brunn. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Team Europe sbarca in Libia

In questa notizia si parla di: team - europe - libia - sbarca

Il Team Europe sbarca in Libia; BonelliErede si rafforza in Africa: sbarca in Libia dopo le sedi al Cairo, Addis Abeba e Dubai.

Il Team Europe sbarca in Libia - Il commissario Ue per gli Affari interni e l'immigrazione Magnus Brunner e il ministro Piantedosi a Tripoli e Bengasi. ilfoglio.it scrive

Ue, 'monitoriamo la situazione in Libia, aumenta il flusso di migranti' - "Siamo preoccupati per la situazione in Libia e per il recente aumento delle partenze irregolari. Lo riporta ansa.it