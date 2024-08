Avowed riceve un video gameplay di circa 30 minuti alla Gamescom 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 23 agosto 2024) Obsidian Entertainment ha pubblicato un nuovodi, contraddistinto da una durata di ben 30e caratterizzato da una gran quantità di sequenze di giocato inedite dell’atteso gioco di ruolo, in arrivo ad inizio anno prossimo su console Xbox e PC. Dopo aver rivelato che il titolo girerà a 30 FPS su Xbox Series XS, il team di sviluppo appartenente agli Xbox Game Studios ha deciso di mostrare tantoinedito, consentendo in questo modo ai giocatori i farsi un’idea più precisa in merito al progetto. Precisiamo che questoè stato registrato in occasione della, evento in programma proprio in questi giorni in quel di Colonia dove Microsoft ha deciso di portare una gran quantità di giochi, organizzando inoltre svariate attività.